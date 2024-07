Résultat des législatives 2024 à Roncq : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention constitue indéniablement l'un des critères clés de ces législatives. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Roncq était de 67,73%. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 10 812 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 72,65% avaient participé au vote. La participation était de 73,96% au second tour, c'est-à-dire 8 001 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,43% au premier tour et 43,85% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Roncq ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Roncq.

17:29 - Analyse socio-économique de Roncq : perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Roncq est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 784 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 161 entreprises, Roncq permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,27%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 439 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,52%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 33 464 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Roncq, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.