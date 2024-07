Résultat des législatives 2024 à Linselles : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:28 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Linselles ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette agglomération lors des dernières consultations politiques ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Linselles a connu une participation de 67,88%, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 6 801 personnes en âge de voter à Linselles, 52,45% avaient en effet participé au vote, contre une participation de 52,06% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 à Linselles reste la participation À Linselles, l'une des clés de ces législatives 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. L'abstention a atteint 32,12% à Linselles lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 715 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 24,74% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,55% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,4% au premier tour et 55,62% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Linselles ? Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Linselles ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Linselles et leurs implications électorales Comment la population de Linselles peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 10,24% et une densité de population de 712 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (84,0%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3 061 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,41%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,32% à Linselles, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.