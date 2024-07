Résultat des législatives 2024 à Tourcoing : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Que peuvent montrer les résultats de dimanche dernier pour Tourcoing ? Les candidats Nouveau Front populaire ont engrangé, si on se penche sur le vote des habitants de Tourcoing, 37,9% des voix, pour les 2 circonscriptions que recouvre la commune, dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round des élections législatives. En seconde place, les candidats Rassemblement National obtenaient 29,51%. A la troisième place, les candidats Ensemble pour la République captaient 26,2% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Odile Vidal-Sagnier (UG) dans la 9e circonscription avec 40,08% et Leslie Mortreux (UG) dans la 10e circonscription avec 36,38%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, on trouvait cette fois en tête Violette Spillebout dans la 9e avec 34,01% et Gérald Darmanin dans la 10e avec 36,03%.

19:21 - Participation à Tourcoing : un sursaut par rapport aux européennes Au cours des dernières élections, les 99 679 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Tourcoing, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 53,85%, plus important que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 65 418 personnes en âge de voter à Tourcoing avaient en effet pris part au scrutin (soit 38,24%), à comparer avec un taux de participation de 34,66% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Tourcoing, la participation était de 53,85% lors de la première manche des élections législatives 2024 À Tourcoing, la participation est à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2024. Le taux de participation à Tourcoing était de 53,85% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 32,52% au premier tour et 31,92% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Tourcoing ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 61,63% des votants de la ville. La participation était de 58,59% au deuxième tour, c'est-à-dire 36 877 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Tourcoing ?

17:29 - Tourcoing : quand les données démographiques façonnent les urnes À Tourcoing, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 6373 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,94%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2058,2 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,62% et d'une population étrangère de 9,86% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,51% à Tourcoing, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.