Résultat de la législative à Hayange : en direct

12/06/22 17:10

Au cours des derniers scrutins, les 16 073 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 11 727 inscrits sur les listes électorales à Hayange, 65,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 64,58% au deuxième tour. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

La majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Hayange ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Hayange cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 38,62% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,92%, puis Emmanuel Macron à 20,16% et Éric Zemmour à 6,29%. Le président-candidat terminait à en revanche près de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

Quel sera le résultat des élections législatives à Hayange ( Moselle ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 38,6% des votes au premier tour à Hayange, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avaient obtenu 20,9% et 20,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Hayange avec 58,7% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 41,3% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?