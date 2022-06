Résultat de la législative à Haybes : 2e tour en direct

19/06/22 18:04

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont toutefois tendance à masquer des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Haybes. Grâce à 53,33% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Haybes le 12 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. En deuxième place, la candidature Rassemblement National capte 19,05% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 11,27% des voix.

Quelle sera l'issue finale des législatives à Haybes ( Ardennes ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 40% des suffrages au premier tour à Haybes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 18% et 12% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Haybes avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 66% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 34% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?