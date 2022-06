Résultat de la législative à Haybes : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat aux législatives de Haybes pour la Nupes ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Haybes comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait atteint 12,04% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,47% et 3,29% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 17,8% à Haybes pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Haybes ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Haybes ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Al'issue de la dernière élection, à Haybes, Marine Le Pen se hissait à la meilleure place avec 40,43% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,31%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 12,04% et Éric Zemmour à 8,64%. En revanche en France, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des élections législatives 2022 à Haybes À Haybes, l'une des clés du scrutin législatif sera sans aucun doute l'étendue de la participation. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure de détourner l'attention des habitants de Haybes de leur devoir civique. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 76,25% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,62% au premier tour, ce qui représentait 996 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Haybes en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 914 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 54,98% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Haybes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,4% pour le second round.