Résultat de la législative à Hem : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Hem sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - À Hem, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Au même moment, le RN a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement un écho à Hem dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Hem cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,64% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 29,52%, puis Marine Le Pen à 16,57% et Éric Zemmour à 5,5%. 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Hem ? À Hem, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible d'éloigner les électeurs de Hem (59510) des bureaux de vote. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 13 885 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 30,36% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 27,33% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Hem, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément important L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les précédentes élections législatives, le taux de participation avait représenté 47,39% au premier tour au sein de Hem, contre un taux de participation de 42,56% au tour deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Hem ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Hem, les 13 bureaux de vote (de Mairie - Salle des Mariages à Ecole Delattre de Tassigny) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 13885 votants à 18 heures, pour passer au décompte des votes. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Hem

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hem comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Jeyan Bichon Ecologistes Mathilde Leconte Duchange Reconquête ! Nicolas Schuurman Divers extrême gauche Nelly Savio Divers centre Charlotte Houcke Droite souverainiste Karima Chouia Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Sébastien Willem Rassemblement National Félicie Gérard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valérie Six Union des Démocrates et des Indépendants

Législatives 2022 à Hem : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des voix au premier tour à Hem, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 30% et 17% des suffrages. Le choix des administrés de Hem était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (70% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 30% des suffrages. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Hem ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains.