Résultat de la législative à Hénin-Beaumont : en direct

En direct

17:08 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Hénin-Beaumont ? Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière présidentielle à Hénin-Beaumont avec 51,32% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 17,23%, surclassant Emmanuel Macron à 16,77% et Éric Zemmour à 4,41%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement modifier ce décor et donc le résultat des législatives à Hénin-Beaumont ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Hénin-Beaumont ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Hénin-Beaumont. L'inflation combinée avec les incertitudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à pousser les citoyens d'Hénin-Beaumont à rester chez eux. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,91% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 26,79% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Hénin-Beaumont quels étaient les chiffres de l'abstention à Hénin-Beaumont en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 18 853 personnes en capacité de voter à Hénin-Beaumont avaient participé à l'élection au premier tour (soit 47,93%). Le taux de participation était de 46,37% pour le deuxième round.