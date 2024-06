Résultat des législatives à Carvin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Carvin, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,31% à Carvin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 24% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (10,69%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,7%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,53%). A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Carvin, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,38% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Qui pourra vaincre le RN à Carvin ? Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'étiquette RN devrait se stabiliser à 60% à Carvin lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par le scrutin européen du 9 juin se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Carvin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Carvin, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, avec 49,13% des voix contre Manon Aubry à 10,69% et Valérie Hayer à 9,26%. Ce sont ainsi 2892 habitants qui se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Carvin avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Carvin que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait accumulé 40,72% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 21,38% et 19,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,13% contre 41,87%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Carvin Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Carvin il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Marine Le Pen qui arrivait en tête au premier tour avec 47,09%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,66%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,34%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Carvin et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Carvin fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 852 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 988 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 073 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (23,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 400 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 002 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,16%, annonçant une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Carvin montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Carvin Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, durant les élections européennes, 54,02% des personnes en capacité de voter à Carvin avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 54,05% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,72% au premier tour et seulement 60,8% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Carvin ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 879 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 31,18% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 31,34% au deuxième tour.