Résultat de la législative à Hennebont : en direct

12/06/22 17:10

Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Hennebont dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or à Hennebont, Emmanuel Macron avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 29,45% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,38%, puis, avec 21,19%, Marine Le Pen et enfin, à 5,96%, Yannick Jadot.

