Résultat de la législative à Herserange : en direct

12/06/22 11:26

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 30.91% des votes au premier tour à Herserange. L'ancien ministre du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27.39% et 22.38% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en décrochant 51.32% des suffrages face à Marine Le Pen (48.68%). La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des votes des habitants de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Herserange ( Meurthe-et-Moselle ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.