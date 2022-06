Résultat de la législative à Hesdin-l'Abbé : 2e tour en direct

19/06/22 18:48

La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Au cours des consultations politiques précédentes, les 1939 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,89% au niveau d'Hesdin-l'Abbé au premier tour, contre une abstention de 44,03% pour le second tour.

Avec 28,9% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Hesdin-l'Abbé dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round de l'élection législative. Elle est suivie par les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent respectivement 26,6% et 17,52% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative à Hesdin-l'Abbé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes auprès des 1506 citoyens d'Hesdin-l'Abbé de la 5ème circonscription du Pas-de-Calais. Reste encore à déterminer si les citoyens des 30 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux d'Hesdin-l'Abbé. Dans la commune, Jean-Pierre Pont a amassé 29% des voix. Il ressort devant Antoine Golliot (Rassemblement National) et Nancy Bélart (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 27% et 18% des votes. La participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 52%.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,9% des voix au premier tour à Hesdin-l'Abbé. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 32,8% et 13,6% des voix. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en empochant 53,1% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 46,9% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les habitants d'Hesdin-l'Abbé ( Pas-de-Calais ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.