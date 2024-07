Résultat des législatives 2024 à Boulogne-sur-Mer : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Boulogne-sur-Mer : élections législatives et dynamiques démographiques

En pleine campagne électorale législative, Boulogne-sur-Mer se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 40 910 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 524 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 17,52% des résidents sont des enfants, et 7,65% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les 1 453 résidents étrangers, représentant 3,58% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 625 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 24,96%, révélant une situation économique précaire. À Boulogne-sur-Mer, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.