En direct

19:02 - Du côté de la gauche, les 19,84% de Mélenchon à Houplines font saliver Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,84% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote d'Houplines il y a deux mois. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,45% et 1,97% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 25,26% pour la Nupes.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Houplines ? La majorité présidentielle a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Houplines. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Lors du dernier scrutin, à Houplines, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position de la présidentielle avec 32,37% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,02%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 19,84% et Éric Zemmour, quatrième à 5,59%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Houplines À Houplines, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 69,21% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 68,79% au premier tour, soit 3 996 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles sont de nature à faire surtout gagner le camp de l'abstention à Houplines.

11:30 - La participation à Houplines va-t-elle encore baisser à l'occasion des élections législatives 2022 ? L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2017, durant les législatives, sur les 5 925 inscrits sur les listes électorales à Houplines, 62,77% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 56,52% pour le dernier round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.