Résultat de la législative à Hussigny-Godbrange : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Hussigny-Godbrange, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette 2e manche des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 23,87%, 3,73%, 1,24% et 6,28% en avril. Ce sont donc 35,12% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Hussigny-Godbrange.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Hussigny-Godbrange ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Hussigny-Godbrange. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 34,29% des voix à l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National reçoivent dans l'ordre 23,7% et 20,4% des suffrages.