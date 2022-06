Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,42% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote d'Hyères le dimanche 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,5% et 0,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 20,89% à Hyères pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Hyères, des sondages aussi pertinents qu'en France ?

À Hyères, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 26,9% des voix, devant Marine Le Pen à 25,87%. On trouvait plus loin, avec 15,42%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 13,75%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières semaines viendront peut-être transformer la donne lors des législatives à Hyères dimanche. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.