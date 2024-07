Résultat des législatives 2024 à la Garde : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - La Garde : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A mi-chemin des législatives, La Garde regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25 912 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 484 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 526 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (24,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 1 051 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,52%, La Garde se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 37,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 383,93 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à la Garde écrit une nouvelle page de l'histoire française.