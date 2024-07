Résultat des législatives 2024 au Pradet : les premiers chiffres du 2e tour

Au Pradet, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute le taux d'abstention. Les résidents du Pradet ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 72,21%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 51,8% au premier tour et 49,83% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui au Pradet ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, 78,34% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,65% au premier tour, soit 7 196 personnes.

17:29 - Le Pradet : quand les données démographiques façonnent les urnes

Au Pradet, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,5% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 1024 hab/km² et 38,64% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (63,96%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 763 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,61%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,9%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 22,44%, comme au Pradet, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.