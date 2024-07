Résultat des législatives 2024 à la Londe-les-Maures : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - La Londe-les-Maures : enjeux locaux et perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de la Londe-les-Maures façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans la ville, 22% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,89% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (46,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5 245 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,8%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 49,27%, comme à la Londe-les-Maures, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.