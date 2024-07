Résultat des législatives 2024 à Carqueiranne : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Carqueiranne

Dans la ville de Carqueiranne, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,47% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 689 habitants par km² et 39,32% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (62,24%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 4 510 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,67%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,0%, comme à Carqueiranne, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.