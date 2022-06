Résultat de la législative à Imphy : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Imphy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Imphy. En direct 18:12 - Des législatives prometteuses à Imphy pour la coalition de gauche La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 31,35% à Imphy avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 26,38% des suffrages dans la cité il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Imphy ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays masquent toutefois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Imphy. A l'occasion du premier tour des législatives, le 12 juin dernier, les habitants d'Imphy ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 34,0% des bulletins de vote. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 26,38% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 25,91% des votes. 13:30 - À Imphy, le chiffre clé de ces législatives 2022 demeure la participation Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 61,16% des personnes en âge de voter à Imphy avaient déserté les urnes. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 35,27% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 33,01% au premier tour. 10:30 - On vote à Imphy pour le second round des élections législatives 2022 Les résultats définitifs des législatives 2022 à Imphy vont vraisemblablement être communiqués assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait arriver dans les heures suivantes pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Imphy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Imphy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Pauline Vigneron Rassemblement National Perrine Goulet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Imphy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Imphy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Imphy Perrine Goulet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,71% 25,91% Pauline Vigneron (Ballotage) Rassemblement National 26,68% 34,00% Leo Coutellec Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,69% 26,38% François Le Metayer Les Républicains 5,13% 2,46% Bryton Verdez Reconquête ! 3,10% 2,23% Charles-Henri Gallois Droite souverainiste 2,33% 2,23% Geneviève Lemoine Divers extrême gauche 2,12% 2,58% Orny Impenge Divers gauche 1,74% 3,87% Michel Peters Divers 0,50% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Imphy Taux de participation 47,73% 38,84% Taux d'abstention 52,27% 61,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49% 2,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 1,47% Nombre de votants 35 631 886

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Imphy. Au niveau de la 1ère circonscription de la Nièvre, les citoyens d'Imphy se sont prononcés pour la candidate Rassemblement National. Pauline Vigneron a accumulé 34% des votes au sein de la commune. En 2e position, Leo Coutellec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 26% des voix. Quant à elle, Perrine Goulet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 26% des votes. Le taux de participation représente 39% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (1 395 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Imphy. Les citoyens de 66 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Nièvre.

Législatives 2022 à Imphy : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 35,0% des votes au premier tour à Imphy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 22,2% et 18,8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Imphy grâce à 55,3% des votes, cédant par conséquent 44,7% des votes à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Imphy (Nièvre) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains.