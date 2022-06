Résultat des législatives à Inguiniel - Election 2022 (56240) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Inguiniel

Le résultat des élections législatives 2022 à Inguiniel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Inguiniel. Au sein de la 6ème circonscription du Morbihan, les 1713 citoyens d'Inguiniel se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 44 autres communes rattachées à la 6ème circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux d'Inguiniel ? Jean-Michel Jacques a obtenu 34% des voix. Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 26% des votes. De son côté, Aurélie Le Goff (Rassemblement National) obtient 25% des votes. Le niveau de la participation s'élève à 48% des citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Inguiniel Jean-Michel Jacques Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,79% 33,54% Jean-Michel Baudry Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 26,34% Aurélie Le Goff Rassemblement National 21,60% 24,84% Tiphaine Siret Régionaliste 4,19% 3,85% Guillaume Kiefer Les Républicains 3,65% 2,48% Anne Bernard Reconquête ! 2,65% 1,49% Valère Charlery Droite souverainiste 1,65% 2,11% Kahina Naït-Kaci Union des Démocrates et des Indépendants 1,60% 0,87% Kelig Lagree Divers extrême gauche 1,44% 1,86% Matilda Parrat Ecologistes 1,23% 1,12% Christelle Rosconval Régionaliste 1,12% 1,49% Olivier Huguet Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Inguiniel Taux de participation 51,85% 47,64% Taux d'abstention 48,15% 52,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,37% Nombre de votants 48 602 816

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Inguiniel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Inguiniel ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Inguiniel, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 17,93% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,18% et 1,94% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 23,05% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Inguiniel ? Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Inguiniel avec 30,28% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,38%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,93% et Jean Lassalle à 5,75%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement bouleverser ces équilibres à Inguiniel dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Inguiniel À Inguiniel, le niveau d'abstention constituera un facteur déterminant du scrutin législatif 2022. L'inflation est par exemple en mesure de priver les urnes de leurs citoyens à Inguiniel (56240). Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,43% dans la commune, à comparer avec une abstention de 23,04% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Inguiniel ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 54,68% des personnes habilitées à voter à Inguiniel avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,38% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Inguiniel ? Au cas où vous hésitez encore sur les 12 prétendants au 1er tour dans la circonscription d'Inguiniel, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Inguiniel : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Inguiniel seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30.28% des voix au premier tour à Inguiniel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 24.38% et 17.93% des suffrages. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 52.11% des votes face à Marine Le Pen (47.89%).