En direct

18:42 - Quel poids pour la Nouvelle union poulaire ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Irodouër, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième épisode des élections législatives. Son postulant a donc ce 19 juin. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,59%, 4,17%, 3,41% et 1,97% en avril. Ce qui, en cumul, donnait une réserve de voix de 28,14% à gauche de l'échiquier.

15:30 - À Irodouër, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale ont tendance à cacher des réalités locales délicates, comme par exemple à Irodouër. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a collecté 30,84% des voix dimanche 12 juin lors du 1er round de la législative. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui récupèrent 25,84% et 21,97% des suffrages.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Irodouër lors des législatives ? Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1658 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,11% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 81,3% au premier tour, soit 1348 personnes. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est très bas lors de ce type de scrutin. La semaine dernière, 49,4% des personnes en capacité de participer à une élection à Irodouër s'étaient rendues dans l'isoloir.