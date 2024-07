Résultat des législatives 2024 à Boisgervilly (35360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives 2024 ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,38% des votes à Boisgervilly. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 28,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 48,95% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Boisgervilly L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Boisgervilly pour Ensemble aux législatives ? La part des électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Avec 17,48% à Boisgervilly, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 34,62% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 51,05% contre 48,95% pour les perdants. Christophe Martins conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à Boisgervilly pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Boisgervilly ont placé en tête Virginie d'Orsanne (Rassemblement National), qui a accumulé 37,4% des votes. Claudia Rouaux (Nouveau Front populaire) et Charlotte Faillé (Ensemble !) suivaient grâce à, dans l'ordre, 29,38% et 28,25% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Claudia Rouaux qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,77% devant Charlotte Faillé avec 29,71% et Virginie d'Orsanne avec 28,12%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Boisgervilly : un taux de participation inédit ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? À Boisgervilly, le taux de participation au 1er round des élections législatives 2024 a été de 69,95%, dépassant de 18 points celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 295 inscrits sur les listes électorales à Boisgervilly, 51,35% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 47,99% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - 69,95% de participation lors du premier tour des législatives à Boisgervilly La participation constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Boisgervilly s'élevait à 30,05%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,67% au premier tour et 51,48% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Boisgervilly ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 248 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 15,71% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 16,35% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont par exemple capables d'impacter la stratégie de vote des habitants de Boisgervilly (35360).

17:29 - Les données démographiques de Boisgervilly révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Boisgervilly, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 756 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 78 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (88,8%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 36,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 50,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 855,34 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Boisgervilly contribue à façonner l'avenir français.