Dans les 2 bureaux de vote d'Irodouër, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait cumulé 18,59% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,17% et 3,41% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total espéré de 26,17% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Irodouër ?

L'élection présidentielle d'avril, à Irodouër, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,7% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 24,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,59% et Valérie Pécresse à 5,16%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement modifier la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.