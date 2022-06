Résultat de la législative à Issou : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat à Issou pour la coalition de gauche ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Issou. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,48% et 0,96% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 31,33% à Issou pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Issou ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Issou ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Issou cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,68% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 26,89%, puis Emmanuel Macron à 21,24% et Éric Zemmour à 7,31%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des élections législatives à Issou Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Issou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à détourner l'attention des habitants d'Issou (78440) du vote. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 20,42% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Issou aux élections législatives 2022 ? Comment ont voté généralement les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? En 2017, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 45,15% au premier tour dans la commune à Issou. Le taux de participation était de 36,18% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.