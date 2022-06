En direct

18:45 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Issy-les-Moulineaux ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Issy-les-Moulineaux, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 21,99% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,27% et 1,74% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 31% à Issy-les-Moulineaux pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Issy-les-Moulineaux ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Issy-les-Moulineaux dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Issy-les-Moulineaux avec 40,01% des votes, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 21,99%, au-dessus de Valérie Pécresse à 8,08% et Éric Zemmour à 8,04%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives à Issy-les-Moulineaux Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères importants de ces législatives à Issy-les-Moulineaux. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français serait de nature à éloigner les électeurs d'Issy-les-Moulineaux (92130) des urnes. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 45 197 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,08% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,57% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Issy-les-Moulineaux quel était le pourcentage de la participation à Issy-les-Moulineaux en 2017 ? Au cours des élections passées, les 68 980 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, sur les 45 375 inscrits sur les listes électorales à Issy-les-Moulineaux, 58,11% avaient pris part à l'élection au premier tour, contre une participation de 49,41% pour le deuxième tour. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.