Résultat des législatives 2024 à Vanves : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Vanves ?

Grâce à 41,85% des bulletins de vote, Cécile Soubelet (Union de la gauche) a pris les devants à Vanves, le 30 juin dernier pour le 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Gabriel Attal (Ensemble !) et Sébastien Laye (Union de l'extrême droite) avec 39,86% et 12,03% des électeurs. Les votants de Vanves n'avaient d'ailleurs pas rendu le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Gabriel Attal y devançait ses adversaires, avec cette fois 43,85% devant Cécile Soubelet avec 35,53% et Sébastien Laye avec 13,21%.