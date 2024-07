Résultat des législatives 2024 à Boulogne-Billancourt : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des dernières élections ? À Boulogne-Billancourt, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a atteint 74,29%, plus important de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 59,87% des inscrits sur les listes électorales de Boulogne-Billancourt (92). Le taux de participation était de 58,9% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

17:29 - Dynamique électorale à Boulogne-Billancourt : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Boulogne-Billancourt façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,77% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 53,67% de population active et une densité de population de 19113 habitants/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 49,64%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,67% et d'une population immigrée de 16,99% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,37% à Boulogne-Billancourt, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.