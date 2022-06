Résultat de la législative à Iteuil : en direct

En direct

19:20 - Quel score pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Iteuil ? Les habitants d'Iteuil avaient concédé 22,73% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,0% et 2,53% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 32,26% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Iteuil ? Lors du dernier scrutin, à Iteuil, Emmanuel Macron finissait en tête au premier tour de la présidentielle avec 29,05% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,73%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 20,32% et Yannick Jadot, quatrième à 7,0%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Iteuil À Iteuil, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient susceptibles de détourner l'attention des citoyens d'Iteuil du vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 230 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,65% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,17% au premier tour, c'est-à-dire 1 810 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Iteuil en 2017 ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? En 2017, à l'occasion des législatives, 2 230 inscrits sur les listes électorales d'Iteuil avaient participé au vote au premier tour (soit 51,57%), à comparer avec une participation de 43,81% pour le deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.