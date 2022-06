Résultat des législatives à Ivry-sur-Seine - Election 2022 (94200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ivry-sur-Seine

Le résultat des élections législatives 2022 à Ivry-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Ivry-sur-Seine. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les électeurs inscrits dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne et résidant à Ivry-sur-Seine. L'abstention atteint 52% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 15 896 non-votants. Dans la commune, Mathilde Panot a engrangé 60% des votes. Elle devance Philippe Hardouin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elise Lin (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 19% et 8% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Ivry-sur-Seine. Les citoyens de 3 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ivry-sur-Seine Mathilde Panot Nouvelle union populaire écologique et sociale 54,84% 59,52% Philippe Hardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,79% 18,52% Elise Lin Rassemblement National 9,58% 8,19% Alex Joubert Union des Démocrates et des Indépendants 4,79% 4,40% Laurine Ladian-Fassi Reconquête ! 3,74% 3,15% Bernard Chappellier Ecologistes 2,66% 2,46% Christine Lichtenauer Divers extrême gauche 2,09% 2,35% César Courant Ecologistes 1,50% 1,40% Participation au scrutin Circonscription Ivry-sur-Seine Taux de participation 44,84% 47,62% Taux d'abstention 55,16% 52,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,71% Nombre de votants 30 090 14 451

Législatives 2022 à Ivry-sur-Seine : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 48,64% des votes au premier tour à Ivry-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 20,86% et 8,66% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 79,15% des votes face à Marine Le Pen (20,85%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un représentant de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Comme partout dans l'Hexagone, les 63 562 électeurs d'Ivry-sur-Seine seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ?