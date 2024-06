Résultat des législatives au Kremlin-Bicêtre : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les votes de la gauche unie font envie L'autre question de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 16,7% au Kremlin-Bicêtre début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 29,83% de Manon Aubry (LFI), les 7,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,97% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 54% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, au Kremlin-Bicêtre, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 46,23% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national au Kremlin-Bicêtre, un favori aux législatives ? Que conclure des résultats des dernières élections ? Les intentions de vote imaginent un Rassemblement national à environ un tiers des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que son résultat de 2022. Virtuellement, cette tendance doit le porter à 24% au Kremlin-Bicêtre, soit quinze points de plus également que son score de 2022 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:31 - L'exception Le Kremlin-Bicêtre lors des élections du 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Au Kremlin-Bicêtre, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Manon Aubry en effet, avec 29,83% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,7% et Jordan Bardella avec 13,61%.

14:32 - Au Kremlin-Bicêtre, le résultat de la présidentielle encore bien ancré L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans au Kremlin-Bicêtre que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La présidente du parti avait rassemblé 9,69% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 26,89% et Marine Le Pen avec 9,69%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 22,44% contre 77,56%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 au Kremlin-Bicêtre ? Le score obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 localement. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville du Kremlin-Bicêtre, cumulant 9,8% des suffrages sur place, contre 46,23% pour Mathilde Panot (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le Kremlin-Bicêtre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La structure démographique et socio-économique du Kremlin-Bicêtre définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,71%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (28,25%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux important de cadres, représentant 33,45%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 14,97% et d'une population immigrée de 22,51% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 9,96% au Kremlin-Bicêtre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Elections législatives précédentes au Kremlin-Bicêtre : le niveau d'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives au Kremlin-Bicêtre ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,49% au premier tour. Au second tour, 43,01% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives au Kremlin-Bicêtre ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 14 414 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 71,71% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 65,63% au second tour, c'est-à-dire 9 463 personnes.