Résultat de la législative à Jœuf : 2e tour en direct

19/06/22 12:00

Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Jœuf seront probablement proclamés assez rapidement après la fermeture des 6 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte assez rapidement qui des candidats finalistes pourra siéger à l'Assemblée.

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,22% des votes au premier tour à Jœuf, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 29,61% et 17,02% des votes. Le choix des électeurs de Jœuf était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58,51% des suffrages), abandonnant donc à Emmanuel Macron 41,49% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel candidat les habitants de Jœuf placeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?