Résultat de la législative à Joinville-le-Pont : en direct

12/06/22 17:19

L'élection se déroule depuis ce matin à Joinville-le-Pont et il y a encore de la marge pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription qui couvre la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Au fil des dernières années, les 19 673 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des législatives, 12 409 personnes en capacité de voter à Joinville-le-Pont avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 53,27%), contre une participation de 46,48% pour le deuxième tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Le taux de participation sera l'un des critères décisifs du scrutin législatif à Joinville-le-Pont. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 967 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,65% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 20,7% au premier tour. Le conflit armé russo-ukrainien est de nature à inciter les habitants de Joinville-le-Pont (94340) à rester chez eux.

Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection à l'Elysée à Joinville-le-Pont avec 33,48% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 26,13%, devançant Marine Le Pen à 9,97% et Éric Zemmour à 9,6%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement modifier la donne à Joinville-le-Pont au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN s'est rapproché des 20%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Joinville-le-Pont ( Val-de-Marne ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,5% des suffrages au premier tour à Joinville-le-Pont. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,1% et 10,0% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Joinville-le-Pont avec 77,4% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 22,6% des suffrages.