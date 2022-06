Résultat de la législative à Koungou : en direct

12/06/22 17:09

L'un des critères essentiels des législatives sera le niveau d'abstention à Koungou. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 569 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 40,36% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 36,5% au premier tour, c'est-à-dire 2 398 personnes. La perte de pouvoir d'achat est de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Koungou.

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Koungou. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Or à Koungou, Marine Le Pen accostait en pôle position de la dernière présidentielle avec 35,18% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 30,48%. Suivaient, avec 17,92%, Emmanuel Macron et enfin, à 3,78%, Valérie Pécresse.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 35,18% des suffrages au premier tour à Koungou. La présidente du Rassemblement National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 30,48% et 17,92% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en réunissant 50,60% des voix face à Marine Le Pen (49,40%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Koungou ( Mayotte ) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.