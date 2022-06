Résultat des législatives à l'Aigle - Election 2022 (61300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à l'Aigle

Le résultat des élections législatives 2022 à l'Aigle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à l'Aigle. C'est la représentante Les Républicains qui a amassé le plus de bulletins de votes auprès des 4776 électeurs de l'Aigle de la 2ème circonscription de l'Orne. Véronique Louwagie a collecté 40% des suffrages. Elle coiffe au poteau Alexandre Morel (Rassemblement National) et Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 19% et 19% des votes. La participation représente 48% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale (2 273 votants). Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne peut toujours évoluer si les électeurs des 154 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de l'Aigle.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix L'Aigle Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 40,48% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 19,14% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 19,05% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 11,99% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 3,01% Denis Mousset Divers 2,87% 1,17% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,61% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 0,99% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 0,94% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,63% Participation au scrutin Circonscription L'Aigle Taux de participation 50,69% 47,59% Taux d'abstention 49,31% 52,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,70% Nombre de votants 33 492 2 273

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Aigle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Que vont décider les supporters de gauche à l'Aigle ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,99% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de l'Aigle en avril. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,05% et 1,61% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 25,65% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à l'Aigle. 16:30 - À l' Aigle, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à l' Aigle dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à l'Aigle cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,14% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 24,66%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,99% et Valérie Pécresse à 7,48%. Emmanuel Macron atteignait en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à l'Aigle L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de la participation à l'Aigle. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles seraient notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de l'Aigle (61300) de leur devoir civique. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 69,47% au premier tour, soit 3 317 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à l'Aigle ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion des précédentes législatives, parmi les 4 890 personnes en âge de voter à l'Aigle, 50,76% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,88% pour le tour deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à l'Aigle La cité de l'Aigle n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 10 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à l'Aigle soit à peu près autant en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à l'Aigle : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de l'Aigle (61) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29,1% des suffrages au premier tour à l'Aigle. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,7% et 20,0% des votes. Le choix des citoyens de l'Aigle était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,4% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,6% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ?