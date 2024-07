Résultat des législatives 2024 à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Saint-Sulpice-sur-Risle ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,47% des bulletins à Saint-Sulpice-sur-Risle. Un chiffre en hausse en comparaison des 18,6% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Saint-Sulpice-sur-Risle il y a une semaine Le résultat du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection des députés 2024. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages grattés par la formation politique à Saint-Sulpice-sur-Risle s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 21,25% en 2022 à 36,79% le 30 juin dernier). De quoi acter une implantation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Contrairement à la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Sulpice-sur-Risle, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,25% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 35,29% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 64,08%. Véronique Louwagie remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Gérard Vienne (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,79% à Saint-Sulpice-sur-Risle aux législatives Gérard Vienne (Rassemblement National) a collecté 36,79% des suffrages à Saint-Sulpice-sur-Risle le 30 juin 2024, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Véronique Louwagie (Divers droite) et Guillaume Sacriste (Union de la gauche) avec 33,75% et 19,47% des électeurs. C'est aussi Gérard Vienne qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de l'Orne, avec cette fois 40,01%, devant Véronique Louwagie avec 32,95% et Guillaume Sacriste avec 16,77%.

19:21 - Résultats des élections à Saint-Sulpice-sur-Risle : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? L'analyse des précédents scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. À Saint-Sulpice-sur-Risle, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,18%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, sur les 1 163 personnes en âge de voter à Saint-Sulpice-sur-Risle, 47,64% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,41% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Sulpice-sur-Risle, la participation a atteint 69,82% lors du 1er round des élections législatives À Saint-Sulpice-sur-Risle, l'une des clés des législatives 2024 est à n'en pas douter la participation. Le pourcentage de participation à Saint-Sulpice-sur-Risle s'élevait à 69,82% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 73,36% au deuxième tour, ce qui représentait 873 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,01% au premier tour et 43,92% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Sulpice-sur-Risle aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Sulpice-sur-Risle.

17:29 - Saint-Sulpice-sur-Risle : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,86% et une densité de population de 59 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,81%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 537 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 5,48% et d'une population immigrée de 9,62% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Sulpice-sur-Risle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.