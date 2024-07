Résultat des législatives 2024 à Perche en Nocé (61340) – 2e tour [PUBLIE]

L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Perche en Nocé ce dimanche 7 juillet ? L'addition est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la municipalité.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Perche en Nocé ?

A en croire les projections en nombre de sièges rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales des territoires. Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Perche en Nocé ont plébiscité Gérard Vienne (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 34,58% des votes. Véronique Louwagie (Divers droite) et Guillaume Sacriste (Front populaire) suivaient en décrochant 28,69% et 23,32% des électeurs à l'échelle de la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Gérard Vienne rassemblant cette fois 40,01%, devant Véronique Louwagie avec 32,95% et Guillaume Sacriste avec 16,77%.