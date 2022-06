Résultat de la législative à l'Étang-Salé : en direct

12/06/22 10:57

Comme partout en France, les 14 308 électeurs de l'Étang-Salé ( La Réunion ) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un représentant de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Durant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 40,7% des voix au premier tour à l'Étang-Salé. L'ancien troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 16,5% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenue à franchir le barrage du premier tour, Marine Le Pen était, à la fin, arrivée en tête du second tour avec 60,3% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 39,7% des voix.