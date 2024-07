Résultat des législatives 2024 aux Avirons : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale aux Avirons : une analyse socio-démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Les Avirons émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 11 434 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 750 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,55%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 125 personnes (1,09%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2209,56 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,3%, annonçant une situation économique instable. Les Avirons manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.