Résultat de la législative à l'Haÿ-les-Roses : en direct

12/06/22 17:09

Pour ces élections législatives de 2022 à l'Haÿ-les-Roses, les 19 bureaux de vote (de Bureau 001 à Bureau 019) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 18648 électeurs à 20 heures, pour lancer le dépouillement. Un horaire un peu décalé comparé à l'heure de clôture dans de plus petites communes (18 ou 19 heures). Ce sont 9 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 18 985 inscrits sur les listes électorales à l'Haÿ-les-Roses, 50,21% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre une participation de 43,38% pour le tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à l'Haÿ-les-Roses, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 18 648 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 68,69% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,61% au premier tour, c'est-à-dire 13 914 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs de l'Haÿ-les-Roses.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à l'Haÿ-les-Roses, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 32,46% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 30,2%, puis Marine Le Pen à 10,85% et Valérie Pécresse à 6,58%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des suffrages en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute infléchir cette donne lors des législatives dans la ville ce dimanche. Il faut se rappeler que la majorité est tombée à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs votant à l'Haÿ-les-Roses fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à l'Haÿ-les-Roses, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 30% et 11% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 77% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 23% des voix. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux prochaines élections ?