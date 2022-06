Résultat de la législative à l'Isle-sur-le-Doubs : 2e tour en direct

19/06/22 18:04

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de l'Isle-sur-le-Doubs sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de l'Isle-sur-le-Doubs. En direct 18:04 - La nuance Mélenchon s'était placée en 3e position à l'Isle-sur-le-Doubs il y a sept jours Un total de 20,6% des votes pouvait être espéré pour la coalition de gauche avant ces législatives à l'Isle-sur-le-Doubs. L'équivalent du cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 20,57% des suffrages il y a une semaine. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à l'Isle-sur-le-Doubs ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Rassemblement National a raflé 31,34% des votes dimanche 12 juin pour le 1er round de la législative. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 23,09% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 20,57% des suffrages. 13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera la participation à l'Isle-sur-le-Doubs ? L'étude des consultations politiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. A l'occasion des législatives de 2017, 54,33% des électeurs de l'Isle-sur-le-Doubs avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 46,6% pour le dernier round. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Quelques infos clés pour les législatives à l'Isle-sur-le-Doubs Les clés de cette 2ème manche des élections législatives à l'Isle-sur-le-Doubs sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser le nombre de participants.

Le second tour des élections législatives à l'Isle-sur-le-Doubs aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Nicolas Pacquot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nathalie Fritsch Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à l'Isle-sur-le-Doubs - 1er tour

Carte des votes du premier tour à l'Isle-sur-le-Doubs

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix L'Isle-sur-le-Doubs Nathalie Fritsch (Ballotage) Rassemblement National 25,78% 31,34% Nicolas Pacquot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,81% 23,09% Virgnie Dayet Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,45% 20,57% Valère Nedey Divers droite 13,92% 10,89% Christophe Froppier Les Républicains 8,26% 5,86% Romane Taponnot Reconquête ! 3,60% 2,75% Christine Pastor Divers droite 2,16% 2,03% Franck Plain Divers extrême gauche 1,51% 1,79% Dominique Mahé Droite souverainiste 1,50% 1,67% Participation au scrutin Circonscription L'Isle-sur-le-Doubs Taux de participation 48,44% 44,73% Taux d'abstention 51,56% 55,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,81% Nombre de votants 31 251 862

Le résultat de l' élection législative à l'Isle-sur-le-Doubs a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes de la part des 1927 électeurs de l'Isle-sur-le-Doubs inscrits dans la 3ème circonscription du Doubs. Nathalie Fritsch a raflé 31% des votes dans la localité. En 2e place, Nicolas Pacquot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 23% des voix. Enfin, Virgnie Dayet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 21% des voix. Le taux d'abstention s'élève à 55% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Doubs, ce qui représente 1 065 non-votants. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Doubs, 166 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à l'Isle-sur-le-Doubs : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à l'Isle-sur-le-Doubs (25250) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36.19% des votes au premier tour à l'Isle-sur-le-Doubs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25.82% et 13.49% des voix. Le choix des habitants de l'Isle-sur-le-Doubs était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (57.95% des suffrages), laissant donc 42.05% des suffrages à Emmanuel Macron.