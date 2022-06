Résultat de la législative à l'Isle-sur-le-Doubs : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Isle-sur-le-Doubs sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel résultat aux législatives de l'Isle-sur-le-Doubs pour la coalition de gauche ? Les habitants de l'Isle-sur-le-Doubs avaient accordé 13,49% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,39% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 17,84% à l'Isle-sur-le-Doubs pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À l' Isle-sur-le-Doubs, des sondages aussi valables ? La majorité présidentielle est tombé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à l' Isle-sur-le-Doubs. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le président avait obtenu 25,82% des voix à l' Isle-sur-le-Doubs, à la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen s'était hissée à 36,19% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,49% (contre 22%). 14:30 - À l'Isle-sur-le-Doubs, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À l'Isle-sur-le-Doubs, le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur décisif des élections législatives 2022. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement détourner les habitants de l'Isle-sur-le-Doubs des urnes. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 911 personnes en âge de voter dans la localité, 27,32% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,06% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des législatives à l'Isle-sur-le-Doubs ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 3 002 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections législatives, parmi les 1 942 inscrits sur les listes électorales à l'Isle-sur-le-Doubs, 53,4% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 45,67% pour le round numéro deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à l'Isle-sur-le-Doubs ? Les résultats des élections législatives 2022 à l'Isle-sur-le-Doubs vont être publiés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le verdict devrait pointer dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à l'Isle-sur-le-Doubs

Les élections législatives 2022 auront lieu à l'Isle-sur-le-Doubs comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Christophe Froppier Les Républicains Virgnie Dayet Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Pacquot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valère Nedey Divers droite Romane Taponnot Reconquête ! Christine Pastor Divers droite Franck Plain Divers extrême gauche Dominique Mahé Droite souverainiste Nathalie Fritsch Rassemblement National

Législatives 2022 à l'Isle-sur-le-Doubs : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à l'Isle-sur-le-Doubs (25250) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36.19% des votes au premier tour à l'Isle-sur-le-Doubs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25.82% et 13.49% des voix. Le choix des habitants de l'Isle-sur-le-Doubs était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (57.95% des suffrages), laissant donc 42.05% des suffrages à Emmanuel Macron.