Résultat des législatives à l'Union - Election 2022 (31240) [PUBLIE]

12/06/22 22:28

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à l'Union. À l'Union, les 10041 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 22 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de l'Union ? Au sein de la commune, Jean-Luc Lagleize a accumulé 31% des voix. Il devance Anne Stambach-Terrenoir (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sonia Teychene (Rassemblement National) qui décrochent 29% et 14% des suffrages. La participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne atteint 60%, ce qui représente 6 047 votants.

L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Lors des précédentes législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 46,88% au premier tour dans la commune à l'Union. Le taux d'abstention était de 39,43% au second round.

À l'Union, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera l'abstention. La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à l'Union. Au second tour de l'élection présidentielle, 22,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,66% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à l' Union, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position avec 31,55% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,02%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième à 16,92% et Éric Zemmour à 7,89%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute modifier la donne lors des législatives à l' Union ce dimanche. Et pour rappel, la majorité a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Dans les 11 bureaux de vote de l'Union, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 21,02% des suffrages en avril dernier sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,1% et 2,85% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 29,97% à l'Union pour ce premier tour des législatives.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des votes au premier tour à l'Union, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de troisième homme de la dernière élection présidentielle et la finaliste de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 21% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de l'Union avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 68% des votes, cédant ainsi 32% des votes à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il à même d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera la conclusion des législatives à l'Union ( Haute-Garonne ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.