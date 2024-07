Résultat des législatives 2024 à Launaguet : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 est le taux de participation. L'abstention était de 32,11% à Launaguet lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 6 108 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,62% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,72% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,59% au premier tour et 54,82% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Launaguet.

17:29 - Comment la composition démographique de Launaguet façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Launaguet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1174 habitants par km² et 53,2% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 11,77% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2373,4 €/mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 902 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,98%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,69%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,76%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Launaguet, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.