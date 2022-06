Résultat de la législative à la Chapelle-Thouarault : 2e tour en direct

En direct

18:43 - Une première place à la Chapelle-Thouarault pour le bloc Insoumis et alliés pour ces législatives Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à la Chapelle-Thouarault, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième épisode des législatives 2022. Son postulant a donc aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 25,18%, 7,4%, 1,6% et 2,98% il y a deux mois. Ce sont donc 37,16% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à la Chapelle-Thouarault.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à la Chapelle-Thouarault ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 41,16% des votes le 12 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National ramassent respectivement 31,27% et 14,49% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors du 2e tour des législatives à la Chapelle-Thouarault ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 59,57% des électeurs inscrits à la Chapelle-Thouarault avaient pris part au scrutin. Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,62% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 83,79% au premier tour, ce qui représentait 1416 personnes.