Résultat des législatives à la Chapelle-Thouarault - Election 2022 (35590)

12/06/22 22:55

Résultat des législatives 2022 à la Chapelle-Thouarault

Le résultat des élections législatives 2022 à la Chapelle-Thouarault est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de l' élection législative 2022 à la Chapelle-Thouarault a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À la Chapelle-Thouarault, les 1719 habitants votant dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ont jeté leur dévolu sur la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de la Chapelle-Thouarault. Les habitants de 57 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au niveau de la ville, Claudia Rouaux a enregistré 41% des votes. Christophe Martins (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Astrid Prunier (Rassemblement National) ramassent respectivement 31% et 14% des voix. Le niveau de l'abstention atteint 40% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Chapelle-Thouarault Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,72% 41,16% Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 31,27% Astrid Prunier Rassemblement National 14,86% 14,49% Mélina Parmentier Les Républicains 8,53% 4,40% David Merliere Reconquête ! 2,87% 1,90% Céline Bretel Ecologistes 1,58% 1,80% Mathieu Guihard Régionaliste 1,26% 1,80% Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche 1,25% 1,50% Matthieu Ploquin Divers gauche 1,23% 1,30% Karim Farah Divers 0,17% 0,40% Participation au scrutin Circonscription La Chapelle-Thouarault Taux de participation 52,45% 59,57% Taux d'abstention 47,55% 40,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,49% Nombre de votants 48 166 1 024

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Chapelle-Thouarault sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Que vont choisir les électeurs de gauche à la Chapelle-Thouarault ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à la Chapelle-Thouarault. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,4% et 1,6% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 34,18% à la Chapelle-Thouarault pour ces légilsatives. 16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour La Chapelle-Thouarault ? Au précédent scrutin, à la Chapelle-Thouarault, Emmanuel Macron accostait en première position au premier round de l'élection présidentielle avec 34,33% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,18%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 18,14% et Yannick Jadot, quatrième avec 7,4%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront probablement cette donne lors des législatives à la Chapelle-Thouarault dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité a vu son score reculer très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à la Chapelle-Thouarault Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Chapelle-Thouarault ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,38% au niveau de la commune. L'abstention était de 16,21% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient par exemple en mesure de pousser les électeurs de la Chapelle-Thouarault à se désintéresser de l'élection. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à la Chapelle-Thouarault aux élections législatives ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 54,32% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-Thouarault avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,11% au round numéro deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à la Chapelle-Thouarault Le vote a débuté ce matin à la Chapelle-Thouarault et il reste encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à la Chapelle-Thouarault : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34% des suffrages au premier tour à la Chapelle-Thouarault. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de la Chapelle-Thouarault gratifié de 72% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 28% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Les habitants de la Chapelle-Thouarault prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?