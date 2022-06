Résultat de la législative à la Charité-sur-Loire : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Charité-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à la Charité-sur-Loire Les paramètres de ces législatives à la Charité-sur-Loire sont limpides : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 9 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à la Charité-sur-Loire

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Charité-sur-Loire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Michel Peters Divers Geneviève Lemoine Divers extrême gauche Orny Impenge Divers gauche Pauline Vigneron Rassemblement National Bryton Verdez Reconquête ! Leo Coutellec Nouvelle union populaire écologique et sociale Charles-Henri Gallois Droite souverainiste François Le Metayer Les Républicains Perrine Goulet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à la Charité-sur-Loire : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à la Charité-sur-Loire (58400) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 25,0% des suffrages au premier tour à la Charité-sur-Loire. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,9% et 23,1% des suffrages. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en empochant 54,3% des suffrages face à Marine Le Pen (45,7%).