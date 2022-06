Résultat de la législative à la Clusaz : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Clusaz dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Clusaz sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Clusaz. En direct 18:45 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la commune ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À la Clusaz, son postulant avait obtenu 8,74% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce score est toutefois à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 8,29%, 5,18%, 0,35% et 0,35% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 14,17% à la Clusaz pour ces élections légilsatives. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Divers droite à la Clusaz ? Le 12 juin dernier lors du premier round de la législative, les citoyens de la Clusaz ont plébiscité la candidature Divers droite qu'ils ont gratifiée de 37,45% des votes. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 24,41% des suffrages. De son côté, la candidature Union des Démocrates et des Indépendants reçoit 10,68% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à la Clusaz à l'occasion des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 56,93% des personnes en capacité de participer à une élection à la Clusaz avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,49% pour le round numéro deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. 10:30 - On vote ce dimanche à la Clusaz pour la deuxième manche des élections La cité de la Clusaz n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours sont sur la ligne de départ pour cette deuxième étape de l'élection législative à la Clusaz. Découvrez le nom du député à partir de 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à la Clusaz - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Clusaz aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Antoine Armand Ensemble ! (Majorité présidentielle) Loris Fontana Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Clusaz - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Clusaz

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Clusaz Antoine Armand (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,83% 24,41% Loris Fontana (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,99% 8,74% Lionel Tardy Divers droite 19,12% 37,45% Anaïs Nanche Rassemblement National 13,34% 9,71% Catherine Pacoret Union des Démocrates et des Indépendants 5,20% 10,68% San Hippomène Reconquête ! 3,90% 1,80% Pascal Sciabbarrasi Ecologistes 3,41% 1,25% Willy Collomb-Patton Régionaliste 2,13% 3,19% Christian Curdy Ecologistes 2,08% 0,83% Sylvie Brancaleone Droite souverainiste 1,34% 1,25% Jean-Paul Vigarié Ecologistes 1,16% 0,42% Damien Cornu Droite souverainiste 0,53% 0,14% Naci Yildirim Divers extrême gauche 0,49% 0,14% Oujdi Boussa Divers 0,48% 0,00% Timothée Peraldi Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription La Clusaz Taux de participation 48,12% 52,07% Taux d'abstention 51,88% 47,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 2,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,81% Nombre de votants 48 222 742

Le résultat de l' élection législative à la Clusaz est à présent connu. C'est la candidature Divers droite qui a amassé le plus de votes parmi les 1425 habitants de la Clusaz de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Lionel Tardy a obtenu 37% des suffrages. Il est suivi par Antoine Armand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Pacoret (Union des Démocrates et des Indépendants) qui recueillent dans l'ordre 24% et 11% des suffrages. Le taux de participation s'établit à 52% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie, 39 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à la Clusaz : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 39% des suffrages au premier tour à la Clusaz, devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse. La candidate d'extrême droite et Valérie Pécresse avaient obtenu 15% et 11% des votes. Le choix des votants de la Clusaz était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (72% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 28% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour obtenir la majorité de l'hémicycle ? Les citoyens de la Clusaz (74220) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.