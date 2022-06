18:44 - Que vont trancher les supporters de gauche à la Seyne-sur-Mer ?

Les votants de la Seyne-sur-Mer avaient offert 22,2% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la présidentielle 2022. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,15% et 0,95% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 26,3% à la Seyne-sur-Mer pour ces élections légilsatives.